Deux jeunes sœurs organisent des fêtes d'anniversaire pour des enfants sans-abris

Deux jeunes sœurs de 8 et 9 ans tristes de voir le sort réservé aux enfants sans-abris ont décidé de prendre les grands moyens pour leur organiser des fêtes d’anniversaire.

«Nous avons décidé de récolter des accessoires de fête et nous allons organiser des fêtes d’anniversaire pour ces enfants», explique l’aînée des deux sœurs, Campbell Barber.

Les deux sœurs, qui vivent dans l’État de l’Ohio, ont amorcé leur démarche après avoir vu un reportage à la télévision sur la solitude des sans-abris.

«Peu importe l’âge, tous devraient se sentir appréciés et aimés. Les gens devraient toujours vous souhaiter un joyeux anniversaire», raisonne la plus jeune, Paisley.

«Si on ne célébrait pas ma fête, je ne me sentirais pas aimée et je souhaite vraiment qu’il ressente de l’amour», enchaîne Campbell.

Leur générosité a poussé plusieurs inconnus à joindre leur initiative et à amasser le plus d’accessoires possible, qui seront ensuite remis à une organisation communautaire dont le mandat est justement d’organiser des fêtes d’anniversaire à des enfants dont les parents n’ont pas les moyens pour le faire.

«Ça importe peu pour eux qui achète les cadeaux, tout ce qu’ils veulent, c’est un souhait d’anniversaire de la part de quelqu’un», souligne avec sagesse la petite Paisley.