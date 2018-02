Les Américains possèdent la moitié des armes à feu dans le monde

Les citoyens américains possèdent 310 millions des 650 millions d’armes à feu détenues par des civils à travers le monde, selon l’organisme suisse Small Arms Survey.

En comparaison, la population de l’Inde, qui arrive deuxième dans ce palmarès, ne possède que 46 millions d’armes à feu, alors qu’elle est presque quatre fois plus nombreuse que celle des États-Unis, a relevé la chaîne CNN dans une compilation de statistiques concernant les armes à feu.

Le tiers des fusillades de masse, comme celle survenue mercredi dans une école de la Floride, enregistrées dans le monde se passent également aux États-Unis, alors que la population du pays ne représente que 5 % de celle du monde. Par ailleurs, le taux d’homicide par arme à feu est 25 fois plus élevé chez les Américains qu’au sein de la population des pays développés. Ce taux est cependant beaucoup plus alarmant en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Enfin, depuis la tuerie de la semaine passée, au moins douze incidents concernant des menaces ou la présence d’élèves armés dans des écoles américaines ont été signalés aux autorités, selon CNN. Deux de ces incidents ont eu lieu en Floride.