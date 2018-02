Un dentiste de Québec mort cliniquement 4 fois

Un dentiste de Québec a reçu le cadeau d’une deuxième vie, le 22 août dernier, alors que son cœur d’athlète a lâché à quatre reprises en une vingtaine de minutes, foudroyé par un infarctus aigu.

Ce jour-là, Jean-Luc Dion, 62 ans, est allé nager sur l’heure du lunch, comme il en avait l’habitude depuis une vingtaine d’années.

Athlète de haut niveau dans les années 70 - il a remporté cinq championnats du monde en water-polo - le dentiste sentait qu’il avait encore le cœur de ses 20 ans. Il était loin de se douter que celui-ci allait faillir.

Vers la fin de l’entraînement, M. Dion a senti une vive douleur dans le bras gauche. «J’ai terminé mes longueurs et la douleur a passé», lance-t-il.

Dans un déni total

Mais le malaise a repris, alors qu’il se rhabillait. Il était dans un déni total. «Les douleurs, je les reconnaissais. C’était comme dans les livres de médecine», se souvient-il.

Il s’est rendu seul, en voiture, à l’hôpital du Saint-Sacrement. «Je me suis senti coupable longtemps», confie-t-il, faisant valoir qu’il aurait pu causer un accident.

Il a rapidement été transféré à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

Son cœur a cessé de battre une fois en ambulance, vers 14 h 10. «Puis trois autres fois, à 14 h 29, 14 h 32 et à 14 h 33. Ils avaient le choix de me réanimer ou de donner mes organes», observe M. Dion.

«Mon souvenir, c’est que je suis dans un puits et je ne suis pas capable de sortir. J’étais dans le haut du tunnel, mais je n’ai pas vu la lumière», décrit-il.

Deuxième chance

La médecine lui a finalement donné une deuxième chance. «Pendant des semaines, je craignais la seconde qui suivait», poursuit-il.

Depuis, le Dr Dion a repris le travail et l’entraînement et ressent une urgence de vivre.

Il est l’ambassadeur du mois de sensibilisation de la santé cardiovasculaire, en février.

Une mission qu’il prend à cœur, puisque la veille de son infarctus, il venait de faire un don de 50 $ à la fondation de l’IUCPQ, institut qui lui a sauvé la vie moins de 24 heures plus tard.

Son principal message de sensibilisation est de faire attention à l’alimentation, de gérer le stress et de faire du sport.

À l’échelle du pays

Un décès causé par une maladie du cœur survient toutes les 7 minutes

Environ 1,6 million de personnes vivent avec une maladie du cœur ou les séquelles d’un AVC

9 personnes sur 10 ont au moins un facteur de risque associé aux maladies du cœur et à l’AVC

Il est possible de prévenir presque 80 % des maladies du cœur et des AVC précoces en adoptant de saines habitudes de vie

Les maladies du cœur sont la deuxième principale cause de mortalité, après le cancer, et l’une des principales causes d’hospitalisation

Source : Fondation de l’IUCPQ et Santé Canada