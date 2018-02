Une cavalière de 26 ans perd la vie après l'effondrement d'un chapiteau

L'effondrement d'un chapiteau dans un centre équestre de Mirabel a provoqué la mort d'une jeune cavalière de 26 ans plus tôt cette semaine et selon les enquêteurs, tout porte à croire que le poids de la neige sur la structure serait en cause.

La structure, dans laquelle se trouvaient des gens et des chevaux au moment du drame, s'est affaissée jeudi soir dernier après 18 h. Un appel d'urgence a été réalisé peu après et quand les policiers, pompiers et ambulanciers sont arrivés sur place, ils ont constaté qu'une cavalière de 26 ans était toujours coincée sous les décombres.

«Les policiers, ainsi que le propriétaire, à l'aide d'un petit tracteur, ont essayé de soulever la structure pour dégager la victime, ce qui a été fait. À ce moment-là, la cavalière était inconsciente. Des manœuvres ont été pratiquées jusqu'à son arrivée à l'hôpital de Lachute», relate l’inspecteur à la gendarmerie de la police de Mirabel, Nicolas Arbour.

La victime, Alexandra Gauthier, de Laval, a été transférée à l'hôpital du Sacré-Cœur, mais est décédée des suites de ses blessures au lendemain de l'événement.

Par ailleurs, deux chevaux ont dû être euthanasiés.

«Un autre cavalier prenait place sur le deuxième cheval qui a été euthanasié. Il est parvenu à sortir à temps. Mais il s'en est fallu de peu pour que lui aussi soit touché par la structure», souligne M. Arbour.

À l'écurie JJ Stables, dimanche, les propriétaires, profondément bouleversés par les récents événements, n'ont pas souhaité accorder d'entrevue à la caméra.

Même chose pour les autres personnes qui étaient sur place lorsque la tragédie s'est produite. On a tenté de recueillir leurs témoignages, mais par respect pour la famille de cette jeune femme décédée, ils ont préféré ne pas livrer de commentaires.

Les informations amassées jusqu'ici par la police laissent croire que le chapiteau s'est effondré sous le poids de la neige. Est-ce qu'un défaut dans la structure pourrait avoir joué un rôle? L'enquête policière, qui est toujours en cours, devrait permettre de faire la lumière.