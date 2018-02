Une marche de 500 km pour le droit au logement

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) organisera une marche de 500 km, entre Québec et Ottawa, afin de revendiquer un plus grand respect du droit au logement.

D’après l’organisme de défense des droits des locataires, qui célèbre cette année son 40e anniversaire, il s’agit du projet le plus ambitieux de son histoire.

Sous le thème «de villes en villages pour le droit au logement», la marche du FRAPRU s’amorcera le 2 septembre à Ottawa et prendra fin le 29 septembre à Québec. Une trentaine d’organisations sociales canadiennes et de regroupements montréalais appuient la démarche.

Le FRAPRU souhaite ainsi presser les instances gouvernementales provinciales et fédérales à agir pour améliorer l’accès au logement des ménages à faible revenu.

Dans un communiqué diffusé dimanche, l’organisme dénonce «les graves dénis du droit au logement» dont ces ménages sont victimes et «l’insuffisance des investissements dans le domaine du logement social, malgré les demandes soutenues formulées depuis plusieurs années».

Selon le recensement de 2016, 195 635 ménages locataires de la province consacrent plus de la moitié de leur revenu pour se loger.

«Si on continue au rythme actuel, ça va prendre plus de 65 ans pour répondre à ces besoins», a indiqué Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, dans ce communiqué. Pourtant la proportion de logements sociaux ne cesse de diminuer dans le parc de logements locatifs canadien et québécois.»

«Les gouvernements doivent s'assurer que les droits fondamentaux sont respectés; quand ils ne le font pas, l'ensemble de la société doit se mobiliser», a ajouté Christian Nadeau, président de la Ligue des droits et libertés.