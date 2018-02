Vague de générosité pour le bluesman victime d'un vol

Les amis de Guy Cardinal, ce bluesman de Québec s'est fait voler son équipement la semaine dernière, se sont réunis ce dimanche pour lui organiser un concert-bénéfice.

Il y a plus d'une semaine, alors que Guy Cardinal devait se faire opérer pour son cancer de la vessie, le bluesman s'est fait voler son piano, son équipement et ses accessoires.

De nombreux musiciens devaient se succéder tout au long de la soirée sur la scène du restaurant Ginger sur le boulevard Laurier à Québec. Une scène que Guy Cardinal connait très bien : c'est son terrain de jeu depuis quelques années. Le musicien vit de sa passion depuis 40 ans.

Sur le site de sociofinancement GoFundMe, déjà plus de 4 600 $ ont été amassés pour lui venir en aide. Avec cette somme, Guy Cardinal pourra s'acheter un nouveau piano et poursuivre ses spectacles une fois sa convalescence terminée.

«On a souvent parlé qu’avec les médias sociaux, les gens sont de plus en plus égoïstes, dit le musicien. Mais je pense que quand le monde décide de donner un coup de main, c’est quelque chose! Les mots me manquent. Je suis vraiment "flabbergasté" de tout ce qui arrive.»