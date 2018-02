Christopher Nolan ne réalisera pas le prochain James Bond

On commence à y voir plus clair sur le prochain James Bond. Alors que le film est prévu pour novembre 2019 et devrait s'intituler «Shatterhand», on sait que Daniel Craig reprendra son rôle de l'agent 007. Cependant, alors que les rumeurs semblaient désigner Christopher Nolan comme le prochain réalisateur, ce dernier a expliqué à la radio de la BBC qu'il n'était absolument pas impliqué dans le projet.

«Je ne serai pas le réalisateur, a-t-il déclaré au présentateur de Desert island Disc. C'est un non catégorique.»

Le réalisateur avait déclenché cette question en choisissant un disque de John Barry, le compositeur emblématique de la saga.

«À chaque fois qu'ils doivent choisir un réalisateur, une rumeur sort disant que je suis aux commandes, poursuit-il, indiquant par la suite que l'idée de reprendre la franchise ne lui déplaît pas pour autant. J'adorerais faire un James Bond à un moment et je pense que les producteurs, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, font un travail remarquable. Sam Mendes a aussi fait un très bon travail sur les derniers films donc ils n'ont pas vraiment besoin de moi. Mais ces films m'ont toujours inspiré et j'aimerais pouvoir en faire un, un jour.»

Cette remarque arrive quelques semaines après la déclaration du réalisateur de «Blade Runner 2049», Denis Villeneuve, qui avait indiqué que les producteurs l'avaient approché pour prendre en main le 25e film de la franchise. Ce dernier avait refusé après avoir signé la mise en production de son prochain film, «Dune».