Coincée dans un ascenseur pendant son mariage!

Une mariée a manqué une partie de sa réception de mariage en fin de semaine car elle est restée coincée dans un ascenseur pendant de longues minutes.

Le cocktail battait son plein dans une salle de réception d’hôtel de Providence dans l’État du Rhode Island dimanche quand Melissa Rodger a dû utiliser un ascenseur.

Ce qu’elle en savait, c’est qu’elle allait y passer plus de temps que prévu en compagnie de deux de ses organisatrices de mariage.

«Je me suis précipitée dans l’ascenseur puis nous avons commencé à monter. Il y a eu un moment un peu étrange et les portes ne se sont pas ouvertes», a-t-elle raconté à CNN.

«Je me suis dit que tout irait bien et que cela allait prendre une minute. Mais une deuxième minute est passée, puis cinq. Là, j’ai commencé à me dire que quelque chose clochait.»

Le marié, Justin Rodger, ne se doutait de rien avant qu’une demoiselle d’honneur fonce sur lui.

«Elle est venue me voir et m’a chuchoté qu’il y avait un problème avec Melissa, qu’elle était coincée dans l’ascenseur», a-t-il confié.

Les pompiers de la ville ont été appelés pour venir en aide au trio toujours prisonnier.

CAPTURE D'ÉCRAN, CNN

«Cela fait 26 ans que je travaille comme pompier et c’est la première fois que j’assistais à une chose pareille», a confié amusé le chef des pompiers, Jay Viens

Il a expliqué qu’avec son équipe, ils ont tout fait pour que Melissa puisse sortir sans abimer sa robe.

«Mais nous étions prêt à lui donner les vêtements qu’elle avait prévu pour sa lune de miel, au cas où.»

Un technicien spécialisé a finalement réussi à ouvrir les portes de l’ascenseur et la jeune mariée a été libérée après plus de 45 minutes.

«C’est un malheureux incident mais cela fera une bonne histoire à raconter plus tard», a-t-elle plaisanté.