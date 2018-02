Des élus et le syndicat craignent des mises à pied chez Bombardier

Trois cents travailleurs sur 600 perdront leur emploi cet automne à l’usine de Bombardier Transport à La Pocatière si le gouvernement ne trouve pas une solution, affirment les élus et le syndicat.

Trois cents mises à pied sont aussi prévues chez les entreprises sous-traitantes de Bombardier, parce qu’il n’y a aucun gros contrat prévu à La Pocatière lorsque les voitures du métro de Montréal seront terminées en novembre.

«Ça prend des contrats rapidement, le temps presse», a dit le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon.

Les employés comptaient beaucoup sur le contrat du Réseau express métropolitain (REM) pour fabriquer une partie du matériel roulant, mais Bombardier n’a pas été retenue. Et même si l’entreprise l’avait été, compte tenu de l’absence de contenu local exigé pour cette portion du contrat, il n’était pas certain que le travail se serait fait à La Pocatière.

Encore le contenu local

«La solution passe par le contenu local. Si la législation n’est pas revue, il va arriver quoi avec Bombardier?» a dit le représentant des travailleurs Mario Guignard. Il refuse de parler de fermeture définitive de l’usine dans les prochaines années, mais se questionne pour la suite. La solution la plus rapide et qui éviterait les 300 pertes d’emplois serait le prolongement de la ligne bleue à Montréal, dans le même contrat de gré à gré.

Les élus, syndicats et représentants d’entreprises ont été virulents envers le gouvernement lors d’une sortie concertée pour démontrer l’urgence d’agir. Comme Philippe Couillard a dit récemment qu’il allait veiller à ce qu’il y ait d’autres projets pour Bombardier à La Pocatière, les élus, travailleurs et entreprises qui œuvrent dans le domaine ferroviaire ont exigé que le premier ministre précise sa pensée.

«Nous demandons de préciser rapidement ces propos afin de rassurer les travailleurs d’ici et éviter une fuite irréparable de cette main-d’œuvre spécialisée», a aussi dit le préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy.

Au nom de Philippe Couillard, le député-ministre Jean D’Amour a affirmé que le premier ministre avait rencontré la direction de Bombardier dans les derniers jours à ce sujet. «Ce qu’on ne veut pas, c’est de perdre notre expertise et nos travailleurs. La position de monsieur Couillard n’a pas changé, on discute de certaines solutions et la seule chose importante est le maintien des emplois ici à La Pocatière», a indiqué le ministre, sans toutefois avancer les solutions possibles.