Des exercices pendant un an pour réapprendre à sourire

Après avoir été sauvagement mordue au visage par un pitbull l’ayant attaquée dans un parc de Brossard, une fillette de 7 ans a dû faire des exercices pendant un an réapprendre à sourire.

Mâchoire fracturée en sept morceaux, muscles et nerfs de la joue arrachés, oreille déchirée, grande cicatrice et paralysie faciale : le visage de la petite Vanessa Biron a été littéralement broyé le 20 septembre 2015.

L’enfant de sept ans venait d’arriver au parc de la Marquise, à Brossard, avec sa mère et sa sœur cadette, lorsqu’un chien de type pitbull l’a attaquée sans raison apparente.

Le chien agressif, prénommé Ashes, ainsi qu’un bullmastiff, prénommé Jordan, se trouvaient dans le parc, sans laisse ni collier. Les bêtes étaient à proximité de Hyacinth Parker, la mère de leur propriétaire, Karim Jean-Gilles, qui n’était pas sur les lieux.

«J’ai demandé à la dame pourquoi ses chiens n’avaient pas de laisse. Elle s’est tournée vers moi, mais elle ne m’a pas répondu », a relaté ce matin Magdalena Biron, la mère de Vanessa.

Négligence criminelle

La femme de 35 ans témoignait dans le cadre du procès de Karim Jean-Gilles pour négligence criminelle ayant causé des lésions, qui se déroule au palais de justice de Longueuil.

Dans un récit poignant, Mme Biron a raconté en détail l’agression qu’a subie sa fille aînée.

Le pitbull Ashes s’est rué sur la petite Vanessa, la projetant au sol, pendant que le bullmastiff Jordan tournait autour d’eux en jappant et grognant agressivement. La mère de M. Jean-Gilles a tenté de mettre fin à l’attaque en frappant le chien avec une branche, en vain.

L’ainée a aussi essayé de protéger la fillette sous sa robe, mais le chien continuait de la mordre, si bien que l’enfant a rampé pour s’éloigner.

C’est à ce moment que le pitbull l’a mordue au visage et l’a traînée sur une distance d’au moins trois mètres.

Bouclier humain

La mère de Vanessa s’est alors jetée sur son enfant en guise de bouclier humain pour la protéger.

«Ça a été très traumatisant pour moi. J’essayais de protéger ma plus vieille et je ne savais pas où était ma plus jeune », a-t-elle raconté en sanglotant au juge Pierre Bélisle.

La violente agression a cessé lorsque Karim Jean-Gilles s’est présenté au parc et a agrippé son pitbull par les pattes pour le ramener chez lui, à 50 mètres du parc.

La petite Vanessa a gardé de nombreuses séquelles de l’attaque et elle a dû consulter plusieurs spécialistes pendant des années.

Elle a notamment été suivie pour un orthophoniste pendant un an, afin de réapprendre à sourire.

La procureure de la Couronne, Me Claudie Gilbert, entend démontrer au juge Bélisle que le propriétaire des chiens a fait preuve de négligence criminelle puisqu’il connaissait le potentiel de dangerosité de ses bêtes.

Celles-ci avaient déjà été impliquées dans d’autres événements violents auparavant.

Karim Jean-Gilles se défend seul et ne contre-interroge aucun témoin jusqu’à présent.

Le procès est prévu pour une durée de deux jours.