Des familles de la Mauricie réclament de meilleurs soins en CHSLD

Des familles de la Mauricie ont lancé une seconde offensive, lundi, pour dénoncer la qualité des soins prodigués à un de leur proche vivant en CHSLD.

Quelques semaines après avoir annoncé leur intention d’intenter un recours collectif contre le CIUSS pour des soins payés, mais non reçus, ils se sont rendus en matinée au bureau du député libéral Pierre-Michel Auger, pour sommer le gouvernement d’agir.

«Les préposés sont rendus à nous dire "ou on les lave, ou on les habille". Quand je vais voir ma mère et qu’elle est habillée, je me demande si elle a été lavée», a relaté Francine Rochette.

Chacun avait sa propre histoire. Des repas au changement de couche, les proches doivent régulièrement se substituer aux professionnels de la santé qui sont débordés.

«Vivre dans la dignité?»

«On parle souvent de mourir dans la dignité... mais est-ce qu’on peut aussi vivre dans la dignité?», a lancé avec aplomb Andrée Ferron, dont la mère réside en CHSLD.

Le député les a écoutés durant une trentaine de minutes et a promis de faire un compte-rendu au ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

«Ce n’est pas un problème d’argent, c’est un problème de main d’œuvre», a tranché le député qui n’exclut pas de se rendre dans un CHSLD pour une visite surprise afin de constater par lui-même les lacunes.

Selon le syndicat, une préposée sur deux quitte ses fonctions dans les semaines suivant sa formation.