Dur à avaler la fermeture de la voie Camillien-Houde

Le projet de la mairesse de Montréal de fermer la voie Camillien-Houde, qui traverse le mont Royal, ne passe pas le test de l'opinion publique.

Au-delà de 10 000 opposants ont signé une pétition et Luc Ferrandez se fait encore une fois reprocher ses positions anti-automobilistes.

La grogne autour de cette controverse se transporte à l'hôtel de ville de Montréal.

«On est ignorés, dit Jennifer Crane, qui habite près de Camillien-Houde, dans le quartier Côte-des-Neiges, et pour qui cette voie fait partie du quotidien. On sait bien que M. Ferrandez n'aime pas les voitures!»

Jennifer Crane habite sur la montagne et elle joint sa voix aux 10 000 personnes qui ont adhéré à la pétition.

«C'est inacceptable!»

La décision de l’administration Plante d’y interdire la circulation de transit compliquera considérablement les déplacements de milliers d’automobilistes.

«Car il faut trouver d'autres accès, comme Côte-Sainte-Catherine ou bien avenue des Pins. C'est inacceptable, lance Mme Crane! Il y a presque personne qui est en faveur de ça.»

Une autre pétition, celle en faveur de la fermeture, a recueilli beaucoup moins de signatures, soit environ 700 noms.

«Et aux frais de tous les Montréalais et les Montréalaises», dénonce l’opposition officielle à l’hôtel de ville.

Nouvelle consultation publique?

D’ailleurs, celle-ci a réclamé lundi une nouvelle consultation publique, même si l'administration Plante répond qu'il y en a déjà eu deux au cours des dernières années.

«L'administration a agi de façon précipitée. Ils ont pris leur décision sans aucune concertation», déplore le chef de l’opposition officielle à Montréal, Lionel Perez.

Quelque 10 000 automobilistes par jour empruntent cette voie. La perte du trajet ce printemps ne laisse pas indifférente la mairesse de Côte-des-Neiges, membre de l'équipe de Valérie Plante.

«Au début, j'étais sceptique aussi, avoue Sue Montgomery. Mais j'ai eu un rendez-vous avec Luc la semaine passée et je suis rassurée. Alors, on va ajouter des autobus entre Côte-des-Neiges et... Plateau Mont-Royal, pour que tous les gens puissent arriver... à la montagne.»

-D’après un reportage d’Yves Poirier