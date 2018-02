Espionnés illégalement, deux ex-piliers de la mafia montréalaise sont acquittés

Deux ex-dirigeants de la mafia montréalaise ont été acquittés des accusations de gangstérisme et de complot qui pesaient sur eux, lundi, parce que la police les a épiés illégalement avec des micros installés dans un bureau d’avocats.

Le juge Eric Downs a rendu cette décision massue en faveur de Stefano Sollecito et de Leonardo Rizzuto, qui ont ainsi réussi à faire exclure l’écoute électronique incriminante que l’Escouade régionale mixte de lutte au crime organisé de Montréal avait effectuée à leurs dépens, en 2015.

En outre, le juge Downs a tranché qu’un «cumul de violations» de droits constitutionnels ont entaché cette méthode d’enquête, dont l’exécution a été «défaillante, voire négligente» à l’égard du secret professionnel protégeant les conversations privées entre les avocats et leurs clients.

Un précédent au pays

Stefano Sollecito, dont le père Rocco a été assassiné à Laval à l’été 2016, et Leonardo Rizzuto, fils cadet du défunt parrain Vito Rizzuto, étaient respectivement considérés comme les numéros un et deux de la mafia montréalaise au moment de leur arrestation en novembre 2015.

Pour les coincer, les policiers avaient réalisé une première au Canada: enregistrer les suspects à leur insu en installant des micros à l’intérieur des locaux abritant le bureau de Me Loris Cavaliere, qui était l’avocat du clan Rizzuto et de plusieurs acteurs clés du crime organisé à Montréal.

Pour ce faire, la police avait obtenu des autorisations d’un juge après avoir allégué que le bureau de Me Cavaliere, situé sur le boulevard Saint-Laurent, servait de lieu de réunion à des leaders du crime organisé.

Sollecito et Rizzuto ont notamment été enregistrés, à l’été 2015, en compagnie d’un membre important d’une autre organisation criminelle, en train de discuter de territoires d’activités illicites, de «taxes» à verser aux Hells Angels et de possibles recours à la violence pour rester en contrôle.

Ainsi, les policiers entendaient démontrer en cour que Sollecito et Rizzuto faisaient partie d’un petit groupe sélect qui «gérait» le marché criminel à Montréal.

Un «sanctuaire»

Toutefois, les forces de l’ordre n’ont pas pris de mesures suffisantes pour éviter d’espionner des «tiers innocents», comme des avocats du même bureau que Me Cavaliere qui y recevaient leurs clients.

Pour rendre les choses encore plus complexes, Leonardo Rizzuto est lui aussi avocat et il pratique le droit au même cabinet que Me Cavaliere.

De plus, Stefano Sollecito était lui-même un client de Me Cavaliere et d’un autre avocat du même bureau.

«Un bureau d’avocats est un sanctuaire et on n’y entre pas comme dans un entrepôt», a commenté la criminaliste Danièle Roy, qui défendait Stefano Sollecito.

«Mon client est très content, a-t-elle ajouté. C’est une grosse victoire dans un débat complexe.»

Nouvel échec

Comme ces enregistrements constituaient l’essentiel de ses arguments dans le dossier, la Couronne a elle-même informé le juge Downs qu’elle n’aurait pas d’autre preuve à offrir dans un éventuel procès. Le juge a aussitôt prononcé l’acquittement des deux accusés.

Pour la poursuite, c’est un autre dossier majeur qui s’écroule dans le domaine de la lutte au crime organisé, déjà mise à mal par d’autres échecs récents comme la quarantaine d’arrêts de procédures ordonnées contre des Hells Angels dans l’opération SharQc ou la libération d’une cinquantaine de trafiquants liés à la mafia italienne dans l’opération Clemenza.

Détenu de façon provisoire depuis plus de deux ans, Leonardo Rizzuto n’en a pas encore terminé avec la justice puisqu’il fait toujours face à des accusations pour possession simple de cocaïne et possession illégale de deux pistolets semi-automatiques que les policers avaient saisis à son domicile de Laval, le 19 novembre 2015.

Toutefois, on peut se demander si ces accusations ne seront pas abandonnées puisque la perquisition chez lui avait été autorisée par un juge sur la base de l’écoute électronique illégale au bureau de Me Cavaliere.

Quant à Stefano Sollecito, il est maintenant libre comme l’air, lui qui avait convaincu le tribunal de lui permettre de sortir de prison pour pouvoir subir des traitements pour un cancer à l’été 2016.

Incidemment, l'avocat Loris Cavaliere, qui fut arrêté en même temps que Sollecito et Rizzuto, n’avait pas contesté la validité de l’écoute électronique effectuée à ses bureaux par la police.

Il a plaidé coupable à des accusations de gangstérisme et de possession d’arme et a été condamné à 34 mois d’incarcération avant d’obtenir sa libération conditionnelle après avoir purgé le tiers de sa peine, en novembre dernier.