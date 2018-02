Hedley jouera à Québec et Laval

Malgré les allégations d’inconduites sexuelles qui le pourchassent, le groupe Hedley ira jusqu’au bout de sa tournée canadienne Cageless. Mais la formation renonce à ses trois nominations aux prix Juno.

Dans un communiqué de presse diffusé lundi, les membres de Hedley ont indiqué qu’ils ne veulent pas être une distraction lors de cette soirée de gala. Leur prestation lors du gala télévisé avait déjà été annulée, la semaine dernière.

Par contre, la tournée se poursuit et les concerts à la Place Bell de Laval, mercredi soir, et celui au Centre Vidéotron de Québec, le 26 février, auront lieu comme prévu.

«La chose facile à faire aurait été d’annuler la tournée et de se cacher. Nous ne voulons pas faire ça. Nous avons l’intention de faire des changements positifs dès maintenant», a fait savoir le groupe.

Montré du doigt par des accusatrices anonymes sur Twitter, Hedley est au cœur d’une tempête depuis une semaine. Le quatuor est accusé d’avoir agressé et harcelé des admiratrices d’âge mineur. Dans la foulée, il a été abandonné par ses deux équipes de gérance, les deux groupes qui faisaient la première partie de sa tournée et plusieurs stations de radio ont cessé de jouer ses chansons.

«Prendre nos responsabilités»

Sur son compte Facebook, mercredi dernier, le groupe a d’abord soutenu que les allégations contre eux n’avaient pas été prouvées tout en reconnaissant avoir mené une vie qui incluait de nombreux clichés liés au monde du rock and roll.

Lundi matin, le ton était plus repentant. «Dans les prochains jours et au cours de la présente tournée, nous avons l’intention de prendre nos responsabilités, de parler de la façon dont nous avons laissé tomber certaines personnes et ce que nous allons faire à ce sujet.»

«Nous voulons nous assurer que tout le monde comprenne que notre engagement collectif à changer, et faire mieux, est réel», poursuit le groupe. «Nous le devons à nos familles, notre équipe, nos amis et, plus que tout, à nos fans.»