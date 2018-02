Le fond et la forme de l’entente de Québec avec les médecins spécialistes qui obtiendront une hausse de rémunération de 11,2% sur huit ans sont fortement critiqués par nos jouteurs.

«Ils nous prennent vraiment pour des dindes!», a lancé Bernard Drainville.

Il revenait ainsi sur l’annonce du gouvernement Couillard qui a indiqué à la population que cet accord représentait en fait une économie de 3 milliards de dollars.

«Quand on nous dit que c’est une économie de 3 milliards, ils nous prennent vraiment pour des dindes. Parce que dans les 3 milliards, il y a la clause remorque (...) C’est qui qui a donné ça la clause remorque? C’est Gaétan Barrette. Ils nous "spinnent" qu’on va économiser de l’argent (...) Ils nous prennent-tu assez pour des nouilles.»

Le jouteur Luc Lavoie a critiqué lui aussi la façon dont le gouvernement a annoncé cette entente.

«Sur le plan des communications, quelle catastrophe! Ils ont une entente et décident de la retenir et de ne pas la rendre publique pendant que l’Assemblée nationale siège. Ils en coulent à droite à gauche (...) et la vapeur monte. Arrive vendredi et ils nous disent, "on vient d’économiser 3 milliards". Les gens se disent "vous vous payez notre gueule". Ça n’a aucun sens!», a-t-il dit.

Les analystes de La Joute sont en effet revenus sur le fait que l’entente contient des clauses qui pourraient faire monter la facture.

«L’ascenseur ne peut pas juste monter, il faut qu’il descende aussi», a fait savoir Luc Lavoie.

«Je vous garantis qu’il va encore monter. Dans l’entente, il y a une étude qui va être faite, une comparaison avec la rémunération des autres médecins spécialistes au pays. Pour le moment, les médecins spécialistes du Québec sont les mieux payés à part peut-être ceux de la Colombie-Britannique (...) En vertu de l’entente signée par les médecins du Québec, si les revenus des médecins d’ailleurs au Canada montent, il faut qu’on leur donne plus! Ce n’est pas "on négociera, on verra". Il faut qu’on leur donne plus!», a répondu Bernard Drainville.