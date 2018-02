La Colombie-Britannique s'oppose au boycott albertain de son vin

Le gouvernement britanno-colombien a franchi un pas de plus dans le conflit qui l'oppose à l'Alberta en indiquant qu'elle s'opposera au boycott de son vin par sa voisine.

La Colombie-Britannique a annoncé, lundi, son intention de recourir aux mécanismes de règlement des différents commerciaux prévus dans l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) afin de forcer l'Alberta à renoncer à son interdiction d'importer du vin britanno-colombien.

«L'industrie vinicole est importante pour notre économie, en créant de bons emplois et d'autres bénéfices pour les Britanno-Colombiens. Nous soutenons nos producteurs de vins et nos communautés qui dépendent de cette industrie», a déclaré le ministre de l'Emploi, du Commerce et des Technologies, Bruce Ralston, dans un communiqué annonçant le recours à l'ALEC. M. Ralston a accusé l'Alberta de s'attaquer au «mode de vie» des viticulteurs de la province.

La première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, avait annoncé un boycott des importations de vin en guise de représailles, après que la Colombie-Britannique eut décidé d'empêcher toute augmentation de la quantité de pétrole traversant son territoire. Cette mesure a pour effet de nuire à la mise en chantier de l'oléoduc Trans Mountain, qui doit acheminer 900 000 barils de pétrole par jour de l'Alberta jusqu'au port de Burnaby, en banlieue de Vancouver, en vue de l'exporter.

Selon Mme Notley, les Albertains avaient acheté pour environ 70 millions $ en vin britanno-colombien l'an dernier.