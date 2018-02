La Ville de Québec dévoile le concept du futur anneau de glace

La Ville de Québec a dévoilé, lundi matin, les premières esquisses du futur Centre de glaces de 68 millions $ dont la construction doit débuter en août prochain.

Le Centre de glaces, qui comprendra un anneau de glace couvert de 400 mètres, deux patinoires ainsi qu’une piste pour la course à pied, se greffera à l’actuel Centre sportif de Sainte-Foy. L’ouverture est prévue à la fin de l’été 2020.

«On aura le seul centre d’entraînement et de compétition de classe mondiale dans tout l’est du pays», a rappelé le maire Régis Labeaume lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville avec le vice-président du comité exécutif Jonatan Julien, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, le député libéral Patrick Huot et le président de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, Ron Weiser.

La Ville mise sur un revêtement extérieur d’acier et des éléments de bois décoratifs ainsi qu’un large contour vitré qui permettra à la lumière de pénétrer à l’intérieur de l’édifice. Elle a toutefois écarté l’utilisation d’arches de bois massif - comme celles de l’anneau de Richmond, en banlieue de Vancouver - par souci d’économie.

Le premier contrat pour la gérance du chantier doit être attribué dans les prochains jours. Les appels d’offres pour la construction seront lancés en mai prochain. La Ville procédera à l’attribution de tous les contrats «par lots».

«On prend exactement la même technique que pour l’amphithéâtre. Ça stimule la compétitivité entre les entreprises et surtout, ça va permettre à plusieurs entrepreneurs de la région de soumissionner. C’est définitivement la formule gagnante», a fait valoir le maire de Québec, Régis Labeaume, fier du concept retenu pour le projet et de la concrétisation de sa plus vieille promesse depuis qu’il s’est lancé en politique en 2007.

«Ce n’est pas fait seulement pour les athlètes», mais pour toute la population, a-t-il insisté, croyant à une fréquentation annuelle de 150 000 à 200 000 personnes. Il a également fait un parallèle avec la défunte Roulathèque, se disant convaincu que les ados vont notamment s’approprier l’endroit le soir afin de profiter du système son et lumières à la fine pointe.

Au moins une des deux patinoires sera de dimension olympique. La Ville n’a pas fini d’évaluer le procédé qu’elle utilisera pour l’ajout de bandes fixes, ce qui déterminera l’utilisation qu’on fera des patinoires. Le maire a notamment évoqué le patinage de vitesse courte piste et le patinage artistique. Le projet de centre de curling a été écarté.

Droits d’identification

Le maire Régis Labeaume a également lancé un message aux entreprises qui voudraient associer leur nom au futur Centre de glaces. D’une façon ou d’une autre, le nom de l’ex-olympien Gaétan Boucher est là pour rester, a cependant insisté le maire.

«Je fais un appel à tous. Henri-IV, c’est une artère très fréquentée. Le nom d’une entreprise en plein sur le Centre de glaces, je pense que ça serait très payant en termes de marketing pour une entreprise. On peut avoir le nom d’une entreprise puis le nom de Gaétan-Boucher. On ne perdra pas Gaétan, faites-vous en pas», a déclaré le maire.

Rappelons que le Centre de glaces sera financé à parts égales par le fédéral, le provincial et la Ville de Québec. Sa construction avait été officialisée en juillet 2016.