« La vraie nature » : les 4 moments émouvants de la dernière émission

Dimanche soir, la magie a de nouveau opéré au chalet de « La vraie nature », où Mitsou Gélinas, Marianne St-Gelais et Denis Gagnon se sont livrés sans pudeur auprès de Jean-Philippe Dion. Durant l'émission on a découvert le parcours semé d’embûches de Denis Gagnon, « l’enfant terrible de la mode québécoise ». Mitsou Gélinas s'est confiée sur son enfance, vécue à l’opposé des normes et des standards de la société. Puis, Marianne St-Gelais, que l’on peut voir actuellement aux Jeux de Pyeongchang, a révèlé les défis quotidiens que sa carrière olympique lui impose. Voici 4 moments émouvants issus de la dernière émission.

1 - Denis Gagnon résume son enfance par le mot tristesse

« Chez nous, il y avait une tension, tout le temps, tout le temps, tout le temps... » Denis Gagnon se confie sur son enfance triste marquée par un père malade et contrôlant.

2 - Mitsou - Un père absent

« Pauvre p'tite! Tu vois bien que c'est un grave besoin d'attention là. Les moues que je fais, je trouve que ça a aucun bon sens ». Mitsou n’aime pas se revoir à ses débuts où elle provoquait pour combler un manque d’attention.

3 - Marianne St-Gelais - Des relations compliquées avec ses entraineurs

« Après le départ de Sébastien, j'ai refusé d'avoir un autre entraineur. Soit je le ridiculisais ou que je n'écoutais pas ce qu'il avait à dire, fait que vraiment c'était lamentable...» Marianne St-Gelais revient sur les Jeux Olympiques de Sotchi et parle des relations troubles avec ses entraîneurs.

4 - Mitsou - Se réinventer

« Je n'arrivais pas à trouver la bonne formule au niveau de la chanson ». Mitsou parle de la période où elle est devenue « out » et comment elle s’est réinventée.

En relâche le 25 février, l’émission « La vraie nature » est diffusée le dimanche sur TVA, tout de suite après « La Voix ».