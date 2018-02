Lara Fabian en prestation dans un karaoké montréalais

***Voyez ci-dessus les images filmées par Francis Beaulieu***

Il était presque minuit vendredi soir lorsque Lara Fabian a fait une apparition remarquée dans un karaoké du Village gai, à Montréal.

Celle qui est coach à La Voix est rentrée subitement au Date Karaoke. Elle est montée sur scène, et a entamé l’un de ses plus grands «hits» : «Je t’aime».

Selon Francis Beaulieu qui a filmé les images ci-dessus, la surprise était grande, et la foule a été soulevée par la prestation.

Plusieurs personnes lui criaient «Je t’aime», en chantant la chanson avec elle.

Lara Fabian a fait sa pièce et est repartie aussi vite qu’elle était apparue.

«Une personne dans le public l’a serrée dans ses bras et deux secondes plus tard, elle n’était plus là», conclut le témoin de la scène.