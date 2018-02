Le maire de Sherbrooke se défend dans le dossier Well inc.

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier se défend d'avoir manqué de leadership dans le dossier Well inc. Le consortium formé par Sherweb, le Groupe Custeau et le Fond de solidarité de la FTQ a annoncé samedi le retrait de son offre.

Le maire affirme que d'autres promoteurs sont prêts à investir pour revitaliser la rue Wellington Sud dans le centre-ville. Steve Lussier refuse toutefois de dévoiler le nom des potentiels investisseurs.

Les élus devaient se prononcer la semaine prochaine sur l'offre du consortium d'investir 50 M$ pour créer un quartier de l'entreprenariat au centre-ville. Plusieurs commerçants accusent le maire de s'être traîner les pieds. L'incertitude et l'absence de leadership ont convaincu le consortium de retirer son offre selon des commerçants du centre-ville.

Voyez ci-dessus l'entrevue de Steve Lussier réalisée par Anne Préfontaine.