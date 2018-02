Les 10 voitures les moins chères de 2018

Ça coûte cher, une voiture neuve. Sauf qu’en se contenant des versions d’entrée de gamme, il est possible de se procurer une véhicule flambant neuf pour le prix d’un usagé.

Voici la liste des 10 véhicules neufs les moins chers au pays pour 2018.

Ford Focus – 16 178$

Dans la catégorie des voitures compactes, la Ford Focus demeure un choix plutôt abordable, avec un prix de départ de 16 178$. D’ailleurs, on s’explique difficilement pourquoi la Focus est moins chère que la petite Fiesta. Drôle de décision marketing chez Ford...

Hyundai Elantra – 15 999$

Berline très populaire au Québec, l’Elantra demeure une valeur sûre à un prix franchement intéressant. À 15 999$, vous avez droit à une transmission manuelle à six rapports et aux sièges avant chauffants.

Mazda3 – 15 900$

Toujours dans le monde des berlines compactes, la Mazda3 est aussi l’un des chouchous des Québécois année après année. Avec un design aussi réussi et un prix de départ de 15 900$, pas besoin de vous expliquer pourquoi.

Nissan Sentra - 15 898$

Inchangée par rapport au modèle de 2017, la Sentra 2018 demeure offerte a 15 898$. Ça en fait la berline compacte la moins chère au pays.

Honda Fit – 15 190$

Ce n’est pas parce qu’elle est petite qu’elle n’est pas pratique. Offrant un espace de chargement franchement impressionnant malgré son gabarit, la Honda Fit est aussi l’une des voitures neuves les plus abordables sur le marché.

Hyundai Accent – 14 499$

Complètement renouvelée pour 2018, la Hyundai Accent est désormais plus longue, plus haute et plus large. Hyundai Canada n’a toujours pas officialisé le prix de base de cette nouvelle Accent 2018, mais on nous a confirmé que celui-ci tournera autour de 14 499$.

Nissan Versa Note – 14 498$

Un peu plus grosse qu’une Micra, mais plus petite qu’une Sentra, la Nissan Versa Note continue de rouler sa bosse au pays, au grand plaisir des automobilistes à plus petit budget. Avec son prix de départ tout juste sous la barre des 15 000$,

Mitsubishi Mirage – 12 448$

Dans sa variante à hayon, la minuscule et très rudimentaire Mitsubishi Mirage est offerte à un prix de base alléchant de 12 448$. Allez savoir pourquoi, la version berline, la G4, n’est toutefois disponible qu’à partir de 16 748$.

Chevrolet Spark – 11 945$

Chez Chevrolet, la Spark fait aussi l’envie des consommateurs avec son très bas prix de 11 945$. La petite voiture citadine se démarque aussi avec une consommation d’essence combinée ville/route de 6,0 L/100 km, gracieuseté de son petit moteur à quatre cylindres de 1,4 litre.

Nissan Micra – 9988$

La Nissan Micra conserve son prix de 9988$ pour 2018, demeurant du même coup la voiture neuve la moins chère au pays. Avec la Micra, la Versa Note et la Sentra, Nissan compte à elle seule 3 des 10 voitures les moins chères sur le marché.

Ce palmarès est basé sur les prix de détail suggérés par les fabricants (PDSF). Les prix indiqués sont ceux affichés par les constructeurs automobiles au moment de la mise en ligne et sont sujets à changement.