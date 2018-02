Les retraités de Sears Canada très inquiets

Dans le club des retraités obligés de retourner travailler parce qu’ils ont vu leur fonds de pension partir à la dérive avec des compagnies criblées de dettes, la liste s’allonge.

Aux retraités de la White Birch s’ajoutent les ceux de Sears Canada et de Cliffs Natural Resources sur la Côte-Nord.

L’Association des retraités de Sears Canada, qui représente 16 000 membres au pays, est devant la Cour supérieure de l’Ontario pour faire valoir les droits de ses membres qui ont déjà perdu leurs régimes d’assurance médicale et dentaire. Avec le déficit accumulé dans leur fonds de pension, leur rente mensuelle pourrait être amputée de 20 %. «Notre priorité est de savoir ce que l’on pourra récupérer vis-à-vis les pertes subies. La liquidation des inventaires est complétée, mais tout cela est devant la Cour», a expliqué Larry Moore, porte-parole.

Selon lui, ces coupes auront un impact significatif sur les membres, en plus de représenter une grande source de stress face à l’incertitude.

«C’est important pour des gens qui ont travaillé fort pour contribuer à ces régimes. C’est un droit acquis. L’entente avec la compagnie n’a pas été respectée», a ajouté M. Moore.

«Il y a des gens qui vivent dans des foyers et ils ont besoin de ces assurances-là. Ce n’est pas comme s’ils pouvaient faire autrement. Il y a des retraités qui vont devoir retourner travailler, mais il y a un grand nombre qui ne pourra pas parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas.»

Facteurs déterminants

L’âge et l’état de santé sont des facteurs déterminants pour considérer un possible retour sur le marché du travail, surtout si on y a été absent pendant un certain temps, continue M. Moore, qui fut gestionnaire dans l’entreprise. Pendant que la compagnie bénéficiait d’un congé de contribution au fonds de pension, les actionnaires, à 80 % des Américains, se sont partagé près de 3,5 milliards $, entre 2004 et 2015, prétend l’Association.