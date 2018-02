Longue attente pour un taxi en soirée à Rimouski

En raison du manque de chauffeurs, le service de taxi de Rimouski peine parfois à répondre à la demande, au grand dam des clients qui doivent parfois attendre des dizaines de minutes avant d'avoir un taxi.

La situation est problématique particulièrement en soirée et durant la nuit, ont raconté plusieurs téléspectateurs qui ont contacté TVA Nouvelles pour faire part de cette situation.

Le problème est tout particulièrement sur la rue Saint-Germain, où on retrouve de nombreux bars et restaurants.

«Ça peut varier beaucoup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de taxis quand on est beaucoup. Le monde, on peut dire, on se vole les taxis. Donc, ça peut vraiment être long. De 20 minutes et ça peut aller jusqu'à une heure. Des fois, quand on appelle, ils nous disent, ça va être dans 45 minutes», a expliqué Rosalie Fournier, qui sort au centre-ville à l’occasion et qui utilise de temps à autre le service de taxi.

France Arsenault n'a pas de voiture et prend régulièrement le taxi. Selon elle, l’attente a doublé au cours des dernières années, une problématique qui l’inquiète.

«J'ai attendu trois heures dans la tempête avant les fêtes. Je devais juste aller retrouver une amie, mais j'ai deux enfants à la maison. Si mes enfants avaient été malades et que j'avais été obligé d'aller l'urgence, je n’aurais pas pu me rendre. Ça n'a pas de bon sang un temps d'attente aussi élevé», a déploré la mère de famille.

Le manque de chauffeurs en cause

La coopérative Les Taxis 800 de Rimouski possède 42 véhicules, mais compte seulement 20 chauffeurs. En soirée, du dimanche au mercredi, quatre véhicules sont en fonction, alors le nombre varie entre huit à dix véhicules du jeudi au samedi. Selon le président de la coopérative Les Taxis 800 de Rimouski, Nelson Lévesque, le recrutement de chauffeurs est difficile.

«On a beaucoup de véhicules, mais on a plus de véhicules que de chauffeurs. On essaie de recruter, mais ce n’est pas évident avec tout ce que ça demande pour être chauffeur de taxi aussi. C'est pour ça qu'on a une "cédule" la nuit pour avoir des chauffeurs», a dit M. Lévesque.

La coopérative indique qu’elle tente de minimiser les inconvénients pour la clientèle.

«C'est sûr que notre clientèle en subit les conséquences, mais ce n'est pas ce que l'on souhaite. On fait tout ce que l'on peut pour servir tout le monde», a souligné M. Lévesque.