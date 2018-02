Plus de temps pour payer vos taxes à Montréal?

Que diriez-vous d’avoir plus de temps pour vous départir de votre compte de taxes, si vous êtes Montréalais? La question a été abordée lundi après-midi et le scénario est à l’étude, a confirmé l’administration Plante, dans le cadre de l’assemblée du conseil de ville.

«Nous on pense qu'on devrait considérer un étalement sur plusieurs mois, en amont des paiements de taxes pour faciliter la capacité de payer des contribuables. C'est la moindre des choses pour les contribuables après les augmentations de taxes qu'on a eues cette année» affirme Lionel Perez, chef de l'opposition officielle.

À Montréal, les propriétaires doivent payer leurs taxes en deux versements alors que dans d'autres municipalités, ça peut être en trois ou quatre versements.

«Ç'a été étudié dans le passé et ç'a été refusé par le service des finances. Nous on pense que si on peut immédiatement après l'année courante commencer à payer d'avance, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas le faire», ajoute M. Perez.

La mairesse et son équipe disent ne pas être fermées à l'idée de payer les taxes sur plus de deux versements.



En janvier dernier, l’administration Plante a renié sa promesse de maintenir l’augmentation des taxes en dessous de l’inflation. Le compte des Montréalais a grimpé de 3,3% en moyenne.



Cette hausse importante s’explique notamment parce que la Ville de Montréal décide d’augmenter pour la première fois depuis 2013 sa taxe d’eau de 1,1%, en raison d’une hausse des investissements dans les infrastructures.



Pour une résidence moyenne de 427 524$, cela représente une augmentation de 118$ de l'avis d'imposition.