Ricardo Larrivée et Pierre Lavoie vedettes d’un cocktail de financement de la CAQ

Bien qu’ils soient engagés par le gouvernement libéral, afin de «penser les écoles du futur», le populaire chef cuisinier Ricardo Larrivée et l’athlète Pierre Lavoie s’impliqueront à titre de conférenciers pour un cocktail de financement de la Coalition avenir Québec (CAQ).

C’est le député caquiste et ex-enseignant, Jean-François Roberge, qui a fait appel aux vedettes bénévoles du projet Lab-École du ministère de l’Éducation, afin d’attirer les gens à une activité de financement dans sa circonscription.

L’événement au coût de 100$ aura lieu dans une microbrasserie de Chambly.

«J’ai adoré être votre député ces dernières années, expérience qui m’a permis de faire des rencontres extraordinaires et j’ai le désir de poursuivre avec vous le travail entamé. À cette fin, mon équipe de la CAQ de Chambly et moi organisons, le jeudi 22 mars prochain, une activité de financement, un 6 à 8 à la microbrasserie Délires et Délices [...] soirée qui promet d’être haute en couleur!», promet le député sur la page Facebook de l’événement.

Ce n’est pas la première fois que le député Jean-François Roberge emploie un moyen original afin de rassembler les gens de son comté. En décembre dernier, il a conçu un jeu de société qu’il a remis exclusivement aux gens qui se sont déplacés à son activité non partisane.