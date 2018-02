Six Québécois condamnés à des amendes de plus de 725 000 $

La Cour du Québec a condamné six trafiquants de cigarettes à payer des amendes de près de trois quarts de million de dollars, a annoncé Revenu Québec, lundi.

Les six contrebandiers devront payer leurs amendes au fisc québécois dans des délais variant de trois à 12 mois.

Les six contrevenants sont Ghislaine Perreault, de Québec, qui a été condamnée à une amende de 291 355 $; Christine Lafrenière, de Trois-Rivières, qui a écopé d’une amende de 115 000 $; Jacques Labisonnière, de Trois-Rivières, dont l’amende est de 105 881,40 $; Mirianne Brousseau, d’Asbestos, avec un montant de 82 312 $ à payer; Ghislain Lord, de Trois-Rivières (67 257 $); et Diane Dunn, de Saint-Hyacinthe (63 664 $).

«Ces personnes se sont notamment vu reprocher d'avoir vendu, livré ou eu en leur possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n'était pas identifié conformément à la Loi concernant l'impôt sur le tabac, a expliqué Revenu Québec, dans un communiqué. De plus, elles n'étaient pas inscrites aux fichiers de Revenu Québec et n'étaient titulaires d'aucun des permis exigés par la Loi pour exercer des activités commerciales liées aux produits du tabac.»