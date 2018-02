Un nouveau Hilton de 261 chambres dans l’ouest de Montréal

Un nouvel hôtel Hilton comprenant 261 chambres et suites ouvrira ses portes en 2020 dans le nouveau quartier Westbury, a-t-on annoncé lundi. Il comportera deux bannières, Hilton Garden Inn et Hilton Homewood Suites, et sa construction commencera l’été prochain.

Le quartier Westbury est un projet du promoteur immobilier Devmont et se trouve à la croisée des villes de Mont-Royal, de Hampstead et de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans l’ouest de Montréal. Une fois terminé, ce projet comprendra 550 unités d’habitation réparties dans quatre tours ainsi qu’une tour de bureaux et des espaces commerciaux.

L’hôtel sera géré conjointement par Devmont et le groupe américain Urgo Hotels & Resorts, qui gère déjà certains hôtels au Québec, dont des Marriott à Montréal et à Québec. Il sera doté de salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes et une salle de bal multifonctionnelle de 4500 pieds carrés.

«Nous sommes ravis de nous associer à Hilton pour le projet d’aménagement Westbury Montréal. La marque Hilton sous la direction d’Urgo répond aux standards de qualité élevés de notre nouveau projet d’habitations en copropriété et reflète l’excellence des services de proximité qui seront offerts dans la communauté », a souligné Sam Scalia, président de Devmont, dans un communiqué.