3e lien et transport structurant: Proulx veut «bien faire les choses»

Malgré les longs échéanciers à prévoir, le ministre Sébastien Proulx ne voit pas pourquoi il faudrait choisir entre le troisième lien et un nouveau réseau de transport structurant à Québec, deux projets «à la hauteur» de la Capitale-Nationale.

«Pourquoi Montréal peut aller de l’avant avec le REM, rénover Turcot, construire le pont Champlain, rénover la ligne bleue, et même rêver à la ligne rose, quand nous devrions nous contenter d’un seul projet à Québec», a déclaré le ministre Proulx, lors de sa toute première allocution devant la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) en tant que ministre responsable de la Capitale-Nationale, mardi midi.

Nommé à ce poste le 11 octobre dernier, M. Proulx a fait l’éloge, devant un parterre d’environ une centaine de personnes, du rayonnement international de plus en plus important de la Capitale-Nationale, en plus de faire valoir les gestes posés par son gouvernement ces dernières années pour améliorer la fluidité sur le réseau routier.

«Faire les deux»

M. Proulx a réitéré l’engagement pris en début d’année par le premier ministre pour la réalisation du projet de troisième lien en plus de celui de réseau de transport structurant, que le maire Labeaume doit présenter «dans les prochaines semaines», selon lui.

«Il est possible de faire les deux», a répété le ministre, «mais ça va prendre un certain temps», a-t-il prévenu.

Comme le rapportait «Le Journal de Québec» mardi, il faut parfois patienter pendant près d’une vingtaine d’années pour réaliser des projets d’infrastructures de l’envergure du 3e lien.

Invitée à réagir, la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, a refusé de s’avancer sur un échéancier. Elle en a toutefois profité pour s’attaquer à François Legault, qui a répété mardi qu’un gouvernement de la CAQ commencerait la construction du 3e lien dans un premier mandat.

Attaques contre la CAQ

«On veut faire les choses comme il faut, tel que suggéré par la commission Charbonneau, a dit Mme Tremblay. Et c’est ce que nous allons faire, contrairement à la CAQ, qui dit n’importe quoi pour essayer de recueillir le plus de votes possible.»

«Si à Montréal, on est capable de commencer la construction d'un gros projet comme le REM en quatre ans, on doit être capable de commencer la construction d'un pont en quatre ans à Québec», a déclaré M. Legault en point de presse.

Cet argument a presque aussitôt été ridiculisé par le chef péquiste Jean-François Lisée. «Il faut dire que le REM, ç'a commencé en 2015, a rappelé M. Lisée, et ça ne sera pas prêt avant 2023 [...] s'ils maintiennent leur calendrier, ce qui n'est pas certain. Et ce n'est pas creuser un tunnel sous le Saint-Laurent.»

Notre Bureau parlementaire a appris que le Parti québécois en rajoutera une couche, mercredi, en déposant une motion suggérant à l’Assemblée nationale de reconnaître «que de s’engager "coûte que coûte" à construire un 3e lien entre Québec et Lévis est la recette parfaite pour que ce projet tourne au fiasco financier».