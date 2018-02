Acquitté d’agression sexuelle au terme d’un procès devant jury

Un homme qui a déjà eu le statut de délinquant à contrôler a été acquitté d’agression sexuelle, mardi, par un jury qui ignorait tout de son passé d’agresseur.

La semaine dernière, Hervé Régis, un homme âgé de 44 ans représenté par Me Geneviève Bertrand, a subi son procès pour répondre à une accusation d’agression sexuelle survenue en décembre 2015 à l’égard d’une femme qui avait accepté de l’héberger pour le week-end.

Si les sept hommes et cinq femmes qui ont entendu le procès savaient que ce dernier résidait en maison de transition lors des gestes allégués, ils n’ont jamais su, pour préserver les droits de l’accusé à un procès juste et équitable, que ce dernier avait été condamné, en 2003, à une peine d’emprisonnement de trois ans et six mois pour agression sexuelle, menace et non-respect des conditions de probation.

Ils ne savaient pas non plus qu’en 2006, une ordonnance de surveillance de longue durée avait été mise en place après que le Tribunal l’a déclaré « délinquant à contrôler » pour une période de dix ans.

«Votre fiche criminelle remonte à 1993 et on y relève de nombreux délits à caractère violent, dont des agressions sexuelles. Vous avez également été condamné pour voies de fait causant des lésions corporelles, voies de fait et menaces», avait noté la Commission dans son rapport de mars 2015.

Évaluations

Dans son rapport, la Commission mentionnait également que les différentes évaluations auxquelles il avait participé révélaient «une paraphilie s’apparentant au viol de femmes adultes, une personnalité antisociale associée à des traits histrioniques, une déviance sexuelle et un problème de polytoxicomanie».

Depuis le début de sa surveillance de longue durée, Régis a fait l’objet de «treize suspensions et de trois sous peines en lien avec le non-respect» de son ordonnance, soit pour avoir consommé de l’alcool ou encore pour s’être trouvé en liberté illégale.

«Vous avez alors été appréhendé par les policiers dans un parc, en présence de consommateurs, une pipe à crack à la main».