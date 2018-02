Bécancour se prépare déjà à faire face au printemps

La Ville de Bécancour prend déjà les mesures qui s'imposent dans l'éventualité de nouvelles inondations printanières.

À l'issue d'une réunion du comité d'urgence, il a été décidé d'expédier dans les prochains jours une trousse d'information aux 200 citoyens à risque le long des rivières et du fleuve. Il leur sera rappelé d'avoir à l'esprit un scénario d'évacuation, un refuge, une valise prête et ses médicaments.

Il leur faudra aussi prévoir des sacs de sable et des pompes portatives. Le cas échéant la Ville mettra des sacs de sable à la disposition des riverains et ajoutera des points de distribution.

«Évidemment c'est à chacun, selon sa disposition, selon la configuration de sa résidence, selon sa proximité, selon l'historique d'inondation aussi, de se préparer en conséquence. Avec l'an passé, on a une bonne expérience de la façon dont ça fonctionne et cette année on va être préparé», a affirmé le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois.

La Ville ne souhaite quand même pas alarmer les citoyens, mais croit qu'on ne peut négliger la prévention.

Bécancour fait aussi l'inventaire de tout son matériel d'urgence. Ainsi, il lui faudra remplacer l'un de ses deux canots pneumatiques qui ont été irrémédiablement endommagés lors d'un sauvetage dans les glaces de la rivière Bécancour sorti de son lit, à la mi-janvier. La Ville fera l'acquisition d'une embarcation à coque rigide de façon à pouvoir affronter plus facilement des conditions de glace.