Biron Groupe Santé met la main sur BiogeniQ

Biron Groupe Santé a annoncé mardi l’acquisition de BiogeniQ, une entreprise spécialisée en production des profils génétiques personnalisés.

Dans un communiqué, l’entreprise a souligné que cette acquisition lui permettrait de renforcer sa position en tant que chef de file en soins de santé diagnostiques, de dépistage et préventifs.

«Nous serons à même d’enrichir notre offre de services par un accès amélioré aux services en pharmacogénétiques et au service de conseil génétique qui s’ajoutent aux autres services d’analyses et d’accompagnement médicaux offerts par Biron», a indiqué Geneviève Biron, présidente et chef de la direction de Biron, un chef de file en matière de soins de santé.

Biron compte 780 employés qui opèrent plus de 100 points de services partout dans la province.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

L’équipe de BiogeniQ sera intégrée dans Biron, mais continuera d’opérer et d’offrir ses services sous la bannière BiogeniQ.