Cook it part en guerre avec 1,6 M$

Face à la concurrence de plus en plus agressive des prêts à cuisiner, la jeune entreprise Cook it lève 1,6 million $ pour faire exploser sa visibilité dans ce marché hautement concurrentiel.

«Présentement, tout le monde entend parler de Marché GoodFood. C’est vraiment important que Cook it soit une marque dont les gens se souviennent», partage au Journal la fondatrice de Cook it, Judith Fetzer.

Mme Fetzer rappelle que Marché GoodFood a commencé six mois après Cook it, en 2014. Elle a dans l’œil ce concurrent.

«Ces gars-là ont compris tout de suite que le nerf de la guerre, c’est l’argent. Maintenant, je compétitionne avec quelqu’un qui a un chiffre d’affaires de 25 millions $. Ce n’est plus rendu à armes égales», déplore-t-elle.

Cook it est bien implanté dans le quartier Saint-Michel, à Montréal. L’entreprise compte une cinquantaine d’employés. Son chiffre d’affaires dépasse les 6 millions $ par année. La jeune entreprise compte près de 3000 clients.

Bon fonds

Le nouveau 1,6 million $ de Cook it a été récolté par la dragonne Arlene Dickinson et son nouveau fonds d’investissement District Ventures qui se consacre au domaine de la nourriture et de la santé, à la suite de la participation de l’entreprise à Dragon’s Den. L’entente est survenue fin décembre et a été annoncée en début de semaine.

Avec cet argent, Cook it veut faire de la publicité. Elle souhaite lancer une campagne appelée «Ça va changer votre vie» pour attirer de nouveaux clients. Cook it entend miser sur l’humour. Pierre-Luc Miville et son équipe de Koze vont mettre en scène une famille.

Mais comme beaucoup d’entreprises en démarrage, Cook it pense déjà... à sa prochaine ronde de financement pour pouvoir poursuivre l’aventure. «Je dors super bien depuis deux mois», lance-t-elle à la blague, heureuse de sa récolte de 1,6 million $.

Couche-Tard

Depuis le mois de décembre, Cook it fait des boîtes à emporter dans près d’une trentaine de magasins Couche-Tard de la région de Gatineau. «Bientôt, on va exporter ce projet dans le Québec au complet», ambitionne la fondatrice de Cook it.

Les boîtes Cook it prennent environ 20 minutes à cuisiner. Tous les ingrédients s’y trouvent. Elles coûtent moins de 20 $.

Rappelons que les prêts à cuisiner comme Cook it, Marché GoodFood ou encore MissFresh sont de plus en plus populaires auprès des Québécois.