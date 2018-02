Décathlon prévoit ouvrir des magasins partout au pays

Le géant français Décathlon, spécialisé dans la vente d’articles de sport à bas prix, prévoit ouvrir des magasins partout au pays. La première succursale canadienne ouvrira ses portes à la mi-avril au Mail Champlain à Brossard.

«Il est évident que notre ambition est de bien servir les 36 millions de Canadiens. On commence par Montréal. Et après, en fonction des opportunités, on va voir», a indiqué au «Journal de Montréal» le porte-parole de Décathlon Canada, Tristan Vendé.

Après Montréal, Décathlon a aussi confirmé qu’il ouvrira un magasin en 2019 à Québec, dans le nouveau pôle commercial Duplessis qui accueillera le magasin IKEA.

Décathlon confirme d’ailleurs être en mode embauche alors qu’une quarantaine de postes sont actuellement offerts pour son magasin de 45 000 pieds carrés du Mail Champlain.

Décathlon dit débarquer au Québec avec la mission de rendre le sport le plus accessible possible, et ce, à un plus grand nombre de personnes.

«On est là pour faire bouger les gens. On a un positionnement sur le prix avec des gammes de produits exclusifs», a précisé M. Vendé.

Concurrence

L’arrivée de Décathlon au Québec pourrait avoir un impact sur les prix des articles de sport offerts par les détaillants concurrents comme Sports Experts, Canadian Tire, Atmosphère, MEC, Sportium, Sail, La Cordée et La Vie Sportive.

Décathlon offre des articles de sport à bas prix et des vêtements pour les amateurs de hockey, soccer, baseball, golf, pêche, natation, camping, course à pied, vélo, etc.

«Décathlon est souvent comparé au géant du meuble IKEA avec son offre de produits uniques aux consommateurs», a indiqué récemment au «Journal de Montréal» le courtier Sylvain Charron de la firme Oberfeld Snowcap, mandatée par Décathlon pour son expansion canadienne.

Le détaillant français mise sur une vingtaine de marques privées pour se démarquer de la compétition.

Plus de 78 000 employés

Comptant plus de 1175 magasins et plus de 78 000 employés dans plus de 28 pays, Décathlon a un chiffre d’affaires annuel de plus de 15 milliards $ CA.

La chaîne Décathlon, fondée en 1976, est détenue à 51 % par la famille Mulliez, dont la fortune est estimée par le magazine Forbes à plus de 46 milliards $ CA.

La famille Mulliez détient également les bannières Auchan (supermarchés), Leroy Merlin (quincailleries), Saint Maclou (déco) et Kiabi (mode).