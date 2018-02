Des chercheurs proposent une solution à la mauvaise gestion des travaux

Quatre chercheurs de l’Université Concordia pensent avoir trouvé une solution afin que cessent d’être gaspillées des sommes colossales dans les travaux de réfection des rues et du réseau d’aqueduc en raison du manque de coordination des différents services municipaux.

Dans une récente étude, les chercheurs indiquent avoir créé une base de données dans laquelle ils ont inséré de nombreuses informations publiques de différentes villes concernant, entre autres, le coût de leurs infrastructures, leur cycle de vie et les coûts indirects des travaux sur les résidents avoisinants.

Ces données sont ensuite entrées dans un logiciel qui trie les différentes options quant à la réfection des routes et du réseau d’aqueduc afin de sélectionner la plus avantageuse, ce qui pourrait aider les villes à «faire de meilleurs choix et à mieux prédire la dégradation de leurs infrastructures», estime le doctorant en génie civil Soliman Abu-Samra, un des auteurs de l'étude.

Manque de cohérence

Actuellement, le manque de cohérence entre les services municipaux entraine «une duplication du travail», faisant ainsi gonfler les dépenses de la Ville tout en nuisant aux citoyens vivant à proximité des chantiers, ont souligné les chercheurs qui recommandent une meilleure coordination entre les différents services municipaux.

«Imaginez si vous réparez la route et que, deux ans après, vous la défaites pour entretenir le réseau d’aqueduc, puis qu’un an après vous refaites ensuite la rue [...] Ça cause des coûts et des perturbations supplémentaires», a déclaré M. Abu-Samra.

Chaque année, le déficit des infrastructures municipales du Canada croît d’environ deux milliards de dollars, peut-on lire dans l’étude, qui fait état du «besoin urgent» de remplacer des infrastructures qui se dégradent plus rapidement chaque année.

«Si vous êtes allé dans le centre-ville récemment, vous avez pu voir qu’il y a beaucoup de réparations sur la rue Sainte-Catherine et ça crée beaucoup de perturbations pour les citoyens et les commerçants», a ajouté le chercheur.

Selon M. Abu-Samra, une meilleure planification des travaux est particulièrement importante à Montréal, où le coût d’entretien annuel d’un kilomètre de route s’élève à plus de 61 000 $. «Vous pouvez le voir avec vos yeux. Il y a des travaux d’entretien partout en raison d’un manque de coordination [...] Montréal est toujours la pire en termes d’infrastructures routières», a lancé Soliman Abu-Samra.

Les auteurs envisagent d’ailleurs d’offrir leur expertise à la Ville afin de l’aider à mieux planifier ses travaux de réfection.

«Nous sommes en discussion, mais rien n’est officiel», a noté M. Abu-Samra.