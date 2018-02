Des commerçants de Sherbrooke veulent une relance de Well Inc.

Malgré l'abandon du projet Well Inc. par le consortium formé par SherWeb, le Fonds immobilier de la FTQ et Groupe Custeau, des commerçants continuent d'espérer un réaménagement du centre-ville de Sherbrooke.

Le secteur situé au sud de la rue Wellington est présentement émaillé de bars de quartiers abandonnés, d'immeubles vacants et de trottoirs déserts. Changer le visage de cette artère principale de Sherbrooke est devenu une évidence.

«Sherbrooke, c'est la reine des Cantons-de-l'Est. Sa couronne, c'est censé être le centre-ville et, à l'heure où l'on se parle, le centre-ville manque de lustre», s'est exclamée Annie Faucher, une commerçante qui a pignon sur Wellington depuis les années 90.

Les gens d'affaires souhaitent que la Ville de Sherbrooke se positionne de façon claire et rapide pour relancer le projet Well Inc. Déjà, des groupes d'affaires ont levé la main pour investir dans le centre-ville, incluant le groupe Laroche et l'homme d'affaires Philippe Dusseault.

«Il faut faire quelque chose au centre-ville en harmonie avec les gens qui sont là, les commerces et les entrepreneurs», a reconnu la conseillère municipale représentant le centre-ville, Chantale L'espérance.