«Elle est morte dans mes bras»

Une promenade à motoneige qui s’annonçait romantique s’est terminée en véritable cauchemar samedi après-midi alors qu’un homme a assisté impuissant au décès de sa conjointe qui le précédait dans les sentiers.

«Elle est décédée sur le coup, dans mes mains. C’était l’amour de ma vie», confie Patrice Darsigny, en parlant de Johanne Poulin, 56 ans, qui est morte samedi après-midi dans un sentier fédéré de Laurierville dans le Centre-du-Québec.

Accompagné d’un groupe de huit, le couple était parti de Drummondville dans le but de se rendre dans un hôtel de Thetford Mines pour fêter la Saint-Valentin. «C’était un rayon de soleil cette femme-là. Elle était tellement dévouée, toujours là pour les autres», mentionne-t-il, la voix nouée par l’émotion.

Originaire de Sainte-Julie, la motoneigiste n’a eu aucune chance, selon son conjoint. «Le ski-doo est parti comme une balle et elle est allée frapper un arbre de plein fouet», raconte-t-il. L’accident est survenu vers 13 h, en raison d’un «abaissement de la surface de circulation dû à une entrée privée qui donne accès au sentier», explique Aurélie Guindon, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Selon M. Darsigny, la femme qui était infirmière au CHUM portait son casque lors de l’accident et ne roulait pas plus vite que la limite permise. «Peut-être qu’elle a voulu baisser la vitre de son casque et qu’elle a pris la bosse avec une seule main», estime M. Darsigny.

Photo courtoisie

Des arrêts obligatoires ont été installés près des lieux après l’accident. Selon le motoneigiste, il s’agissait du deuxième accident à survenir au même endroit, dans la même journée. «En arrivant sur les lieux, les pompiers ont dit qu’ils étaient venus le matin. J’ai su qu’un homme avait aussi fait un accident là, mais il s’en est sorti», indique-t-il.

Un autre décès

Un autre accident, survenu cette fois à La Malbaie, a coûté la vie à un motoneigiste de 50 ans, qualifié de « bon vivant qui mettait un sourire au visage de tout le monde ». Originaire de Clermont, Mario McNicoll est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, après être entré en collision avec un arbre vers 1 h du matin. Celui qui faisait partie d’un groupe de quatre motoneigistes circulait sur le sentier 378, près du mont Grand-Fonds.

«C’était le meilleur homme sur la Terre, pour qui sa famille comptait plus que tout au monde», mentionne sa fille de 22 ans, Amélia McNicoll.

Des inspections mécaniques ont été demandées sur les motoneiges des victimes. Dans les deux cas, l’alcool ne serait pas en cause. Ces deux victimes porteraient à 16 le nombre de décès à motoneige cet hiver.