Une acheteuse de faux billets pour le spectacle de Pink a réussi à confronter le vendeur avec l'aide de complices.

Voyez l'entrevue intégrale accordée à Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus.

Céline Simard et Nathalie Emery étaient prêtes à tout pour assister au spectacle qu’offrira la populaire chanteuse américaine Pink à Montréal.

En naviguant sur le site Kijiji il y a trois semaines, Mme Simard est tombée sur une petite annonce offrant deux billets en carton pour le spectacle de la chanteuse Pink, de passage au Centre Bell le 23 mars prochain.

L’auteur de l’annonce, un certain «Yanick», y indiquait avoir payé chaque billet 290 $. Il les revendait le même prix, ou 520 $ pour la paire.

Les dames ont rencontré ledit vendeur et ont procédé à la transaction, mais un mauvais pressentiment les a poussées à vérifier la validité des billets. L’annonce n’avait pas été retirée de Kijiji le lendemain de la vente et en lui récrivant sous un autre profil (celui de Mme Emery), les fans ont su qu’elles avaient été flouées.

«Quand elle a envoyé son message, le lendemain matin, elle a eu une réponse en disant: ils sont encore disponibles», explique Mme Simard.

Les employés de la billetterie du Centre Bell ont confirmé la supercherie, puisque les billets étaient introuvables dans leur serveur.

La confrontation

Après avoir dénoncé la situation à la police, les femmes ont décidé de confronter le fraudeur. Mme Simard l’a d’abord menacé de porter plainte, sous la recommandation des policiers. Or au même moment, «Yanick» poursuivant son commerce avec Mme Emery.

Puis, elles ont décidé d’aller à sa rencontre accompagnées de deux autres personnes et d’enregistrer la conversation, mais il a continué de tout nier, jusqu’à ce qu’il reconnaisse Céline Simard, à qui il avait vendu de faux billets quelques jours auparavant.

«J'ai dit, c'est nous, c'est à nous que tu as vendu des billets et tu nous offres la même paire de billets. Il a lancé son sac et il est parti à la course.»

Grâce notamment aux photos prises lors de la rencontre, les policiers sont actuellement aux trousses de ce «Yanick». En attendant, les deux femmes mettent en garde contre l’achat de billets sur Internet.

«Il y a des billets à vendre partout sur Internet. Sur Kijiji et ailleurs. Des billets de Pink, il y en a une quantité industrielle. Je vois de la fraude partout».