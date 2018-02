Home Depot a connu une bonne année 2017

Le quincaillier The Home Depot a terminé son exercice financier 2017 avec des ventes et des bénéfices «record», a-t-on annoncé mardi.

Les ventes globales du géant américain ont atteint 100,9 milliards $US, en augmentation de 6,7 % par rapport à 2016, et les bénéfices nets 8,6 milliards $US Sen comparaison de 7,9 milliards $US. L’exercice se terminait à la fin du mois de janvier.

«Notre engagement soutenu à améliorer l'expérience de commerce de détail interrelié de nos clients, à proposer des produits novateurs et localisés et à offrir la meilleure productivité de notre domaine nous a permis d'enregistrer des chiffres de ventes et un bénéfice net record au cours de l'exercice 2017», a souligné Craig Menear, président du conseil d'administration et président-directeur général de l'entreprise.

The Home Depot compte près de 2300 magasins en Amérique du Nord, dont 182 au Canada et 22 au Québec. Les résultats régionaux n’ont pas été détaillés par la compagnie.

De façon plus spécifique, le dernier trimestre de l’exercice, terminé fin janvier, s’est clôt les ventes globales ont crû de 7,5 % pendant le trimestre pour atteindre 23,9 milliards US$, tandis que le bénéfice net passait de 1,7 milliard à 1,8 milliard $US.