Il décède quelques heures avant la naissance de sa fille

Un père de famille de 38 ans du Bas-Saint-Laurent est mort d’une crise cardiaque à peine quelques heures avant la naissance de sa fille qu’il ne connaîtra jamais.

Myriam Bourgelas vit des émotions contradictoires depuis la naissance de sa fille Shelsea Pelletier vendredi dernier. Elle vit les pires et les meilleurs moments de sa vie à la fois. Son conjoint Jérôme Pelletier, 38 ans, a été terrassé par une crise cardiaque jeudi après-midi dans la salle d’attente de l’urgence de l’hôpital de La Pocatière.

Après avoir appris le décès du père de son enfant à naître, elle s’est couchée à 2 heures du matin. À son réveil, le stress a fait que ses eaux ont crevé. Elle a accouché à terme de la petite Shelsea Pelletier moins de 12 heures après le décès du père de l’enfant, entourée de sa mère et de deux amies. «Ce n’est pas ce qui était prévu, mais il a fallu que je me débrouille. C’est irréel comme situation», a dit Myriam Bourgelas.

Jérôme Pelletier, 38 ans, s’est présenté aux urgences de l’hôpital de La Pocatière jeudi après-midi, car il se sentait très mal. À son arrivée à l’hôpital, le premier électrocardiogramme du père de famille de Saint-Pacôme était bon et il est retourné s’asseoir dans la salle d’attente, selon ce que racontent ses proches. Lorsque l’infirmière est retournée le voir, il a dit qu’il ne se sentait pas bien et s’est écrasé sur le sol. Le personnel a tout tenté pour le réanimer, mais sans succès.

«Tout le monde aimait Jérôme, il n’avait pas d’ennemi. On a tellement de peine», a dit son père, Gilles Pelletier, effondré d’avoir perdu un de ses trois garçons.

Courage de continuer

Une grande peine afflige la famille et les amis du passionné de chasse, qui était pompier volontaire et qui travaillait depuis plusieurs années pour l’entreprise Chevrons Dionne de Saint-Pacôme. Mais l’arrivée de la petite leur donne du courage.

«C’est un trésor de la vie, ça met un peu de joie dans notre peine», dit tristement Gilles Pelletier. «Je suis touchée par le soutien des gens et les enfants, c’est ça qui me tient forte. Ce serait pire si ce n’était pas d’eux», ajoute Myriam Bourgelas, maman de trois autres enfants de 7 ans, 6 ans et 18 mois, nés d’unions précédentes. Jérôme était aussi le père de deux garçons de 9 ans et 7 ans.

Touchée par le triste drame, la copropriétaire du dépanneur Jimbo de La Pocatière Berthe Beaulieu, qui a connu la mère de la petite Shelsea puisqu’elle jouait plus jeune avec sa propre fille, a décidé d’organiser de l’aide pour la famille, avec comme point de dépôt le dépanneur. Les collègues pompiers de Jérôme Pelletier veulent aussi apporter du soutien. Des centaines de dollars ont déjà été amassés en quelques heures.