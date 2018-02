Les images du voyage diplomatique du premier ministre Justin Trudeau en Inde n’ont pas manqué de faire réagir les participants de l’émission La Joute ce mardi.

Tous ont parlé de leur inconfort face aux photographies partagées par les équipes de M. Trudeau où on peut voir le premier ministre et sa famille participer à plusieurs événements en tenues traditionnelles.

«Imaginons que c’est le premier ministre de l’Inde qui vient au Canada. Il arrive au Québec, son capot de chat, sa ceinture fléchée et son p’tit blanc. Là il part puis s’en va à Kahnawake et là il se met un panache. Puis après ça il s’en va à Calgary et il met ses bottes et son chapeau de cowboy. Il en train de faire un fou de lui!», a lancé Luc Lavoie.

Caroline St-Hilaire est allée dans le même sens que M. Lavoie, s’interrogeant sur les coûts d’un tel voyage.

«Je ne vois pas la démarche commerciale de ce voyage et les relations politiques. Comme contribuable, je me dis "Coudonc, je suis en train de payer un super beau voyage touristique à la famille Trudeau en Inde". Je trouve ça un peu particulier», a-t-elle dit.

Tactique électoraliste

Mais pour Bernard Drainville, le premier ministre du Canada est aussi en mission électorale en agissant ainsi.

«Il faut garder une chose à l’esprit: il y a plus d’un million de Canadiens d’origine indienne (...) Ce que fait Trudeau, ce n’est pas juste une mission diplomatique ou même économique, c’est aussi très très très électoraliste», a-t-il avancé.

«Les photos que l’on voit présentement, on va les revoir dans certains comtés lors de la précampagne électorale de 2019.»