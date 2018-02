La destitution du juge Michel Girouard recommandée

Après trois mois de délibération, le Conseil canadien de la magistrature a recommandé à la ministre de la Justice la révocation du juge Michel Girouard qui a tenté, lors d’un précédent comité d’enquête, «d’induire en erreur le Conseil en cachant la vérité».

Nommé à la Cour supérieure en septembre 2010, le juge Michel Girouard s’est retrouvé au cœur de l’actualité quelques années plus tard lorsque les conclusions d’une enquête menée par la Sûreté du Québec ont été mises à jour dans le cadre de l’Opération Écrevisse qui visait le trafic de cocaïne en Abitibi.

Dans le cadre de leur filature, les enquêteurs de la SQ avaient été témoins d’une transaction de «substance illicite» entre l’homme, alors avocat, et Yvon Lamontagne, propriétaire d’un club vidéo.

Appelé à témoigner dans le cadre d’un comité d’enquête, le juge Girouard avait fourni une explication au comité dont deux des trois membres avaient «conclu que le juge Michel Girouard avait tenté d’induire en erreur le comité d’enquête, justifiant ainsi une recommandation «de destitution».

Le troisième membre, quant à lui, avait «exprimé son désaccord sur la base que les incohérences n’étaient pas surprenantes» compte tenu, entre autres, du temps qui s’était écoulé depuis les évènements.

Au final, le Conseil de la magistrature n’avait pas recommandé la destitution du juge en concluant qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer l’allégation que le juge avait acheté une substance illicite environ deux semaines avant sa nomination.

En juin 2016, les ministres de la Justice et les procureurs généraux du Canada et du Québec se sont dits «préoccupés par le fait que les conclusions du premier comité concernant la crédibilité et l’intégrité du juge n’avaient pas été abordées ni résolues».

La tenue d’une deuxième enquête a donc eu lieu et le juge Girouard a été appelé à témoigner de nouveau.

«Dans chaque cas, le comité a rejeté le témoignage du juge comme étant incohérent, contradictoire, invraisemblable ou en conflit avec d’autres témoignages».

Au final, le comité a conclu que le juge avait «manqué à l’honneur et à la dignité», que son «intégrité avait été irrémédiablement compromise», que la «confiance du public envers la magistrature avait été ébranlée» et que le juge était désormais inapte à remplir utilement ses fonctions.