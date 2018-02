La drogue fait près de 12 morts par mois à Montréal

Quatre-vingt-quinze personnes sont décédées par intoxication aux drogues, à Montréal, depuis juin 2017, a appris TVA Nouvelles.

La présence du fentanyl a été détectée dans 10% des décès. Fait plutôt inquiétant, cela représente 12 décès en moyenne par mois.

Le nombre de décès attribuables aux drogues a donc doublé par rapport aux années précédentes, indiquent les données du Bureau du coroner, fournies par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, à TVA Nouvelles.

photo: Yves Poirier | TVA Nouvelles

D’ailleurs, en cette journée nationale d’action contre les surdoses, une quarantaine de personnes ont manifesté paisiblement devant l’hôtel de ville de Montréal, mardi matin.

À tour de rôle, ils ont déposé devant les portes de l’hôtel de ville des fleurs, à la mémoire des gens décédés par surdoses au cours de la dernière année.

«Actuellement quand on va à la SAQ, on peut boire notre vin sans se soucier qu’il soit contaminé, mal produit et qu’on en meure. Avec les drogues actuellement, c’est exactement ça qui se passe», dénonce Jean-François Mary, de l’Association pour la santé des utilisateurs de drogue.

«En ce moment, à l’intérieur des drogues il y a des choses que même les utilisateurs, même les gens qui les vendent, ne connaissent pas», ajoute de son côté la députée d’Hochelaga pour le NPD, Marjolaine Boutin-Sweet. «C’est ça qui est dangereux pour les gens, les surdoses sont très rapides et très fortes».

Un geste symbolique suivi d’un message pour dénoncer les politiques en place sur les drogues et la manière dont sont traitées les personnes qui les consomment.

Selon les manifestants, ce sont là les principaux facteurs qui causent ces intoxications et les morts qui en résultent.

La manifestation a regroupé des consommateurs, des associations et organismes communautaires en réduction des méfaits.