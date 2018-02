Le groupe QW4RTZ en tournée dans les écoles

Intimidation, peine d'amour et difficultés scolaires; le secondaire est une étape de vie difficile pour certains élèves. Un des chanteurs du quatuor vocal QW4RTZ, François Pothier Bouchard, le reconnaît, lui qui a souffert de rejet et d'intimidation tout au long de ses cinq années au secondaire.

Sa formation originaire de Trois-Rivières donne actuellement une série de conférences dans les écoles de la Mauricie pour parler de motivation scolaire, d'estime de soi, d'orientation de carrière et relations amoureuses.

«C'est de dire aux jeunes qu'on a vécu les mêmes enjeux. Souvent les adolescents ont l'impression qu'ils sont seuls à vivre ça et que personne ne les comprend. On veut leur dire qu'on peut s'en sortir et que c'est pas si pire que ça finalement», explique François Pothier Bouchard.

«On peut leur parler de toutes sortes de sujets: de réalisation de projet, de persévérance et d'intimidation... mais à travers notre parcours», poursuit Louis Alexandre Beauchemin.

Les membres de QW4RTZ étaient de passage, mardi, à l'Académie Les Estacades et au Collège de l'Horizon. Ils se sont adressés aux élèves durant une conférence entremêlée d'humour et de chansons. Au total, le groupe donnera 20 conférences dans les écoles de la Mauricie en collaboration avec la Table régionale de l'éducation de la Mauricie.