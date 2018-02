Le mystère entoure la mort d’une fillette à Saint-Etienne-de-Lauzon

La police, les voisins, les ambulanciers et le propriétaire de l’immeuble ne pouvaient s’expliquer mardi pourquoi une fillette de six ans a été retrouvée sans vie à sa résidence de Saint-Étienne-de-Lauzon.

Appelée sur les lieux vers 7 h mardi matin, la police de Lévis (SPVL) ne pouvait donner plus de détails sur les circonstances de ce décès.

Le corps de l’enfant a été retrouvé inanimé, puis transporté dans un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

«Pour l’instant, il s’agit d’une mort d’une cause inconnue», a indiqué le porte-parole Patrick Martel. En fin de journée, la situation n’avait pas changé. Raison médicale ou geste répréhensible, personne n’a voulu formuler une hypothèse quelconque.

M. Martel mentionne que des «témoins importants» ont été rencontrés. Les techniciens en identité judiciaire ont aussi été appelés sur place.

Incompréhension

«Je n’ai rien entendu du tout et je vais attendre de parler aux parents», a précisé une autre locataire.

Un voisin interrogé par «Le Journal de Québec» gardera le souvenir d’une fillette «pleine de vie». Même s’il ne l’avait pas vu récemment, Jonathan Lafontaine parle de la jeune fille comme d’une «boule d’énergie».

«Je suis assommé. C’est une famille sans histoire. Ça fait au moins cinq ans qu’ils sont là», a ajouté le propriétaire qui habite au nord de Québec. Selon lui, la famille a deux autres enfants.

«L’ambulance a pris 21 minutes pour se rendre. L’enfant était en arrêt cardiorespiratoire et des manœuvres de réanimation ont été tentées selon le protocole. Il n’y avait pas de critères pour cesser les manœuvres. Ils se sont ensuite dirigés vers le CHUL», a expliqué Jean-François Gagné, de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec.

Les ambulanciers sont toutefois incapables d’affirmer qu’un temps de réponse plus rapide aurait pu sauver l’enfant.

Du soutien

Une autopsie sera vraisemblablement nécessaire pour déterminer la cause de la mort. Les conclusions de l’enquête du coroner pourraient aussi fournir des réponses.

Du soutien psychologique sera mis à la disposition des parents et des élèves de l’école primaire de la Chanterelle, que fréquentait la fillette de six ans.

Une lettre informant les parents du décès de la jeune fille a été envoyée par la direction de l’école.

«Il se produit quelques fois des évènements tragiques qui sont difficiles à comprendre et à annoncer [...]. Comme il est de mise en de pareilles circonstances, toute une équipe de professionnels est disponible pour venir en aide et soutenir élèves, parents, proches et amis dans ces moments difficiles», peut-on y lire.

– avec la collaboration d’Élisa Cloutier