L’édition du dimanche du journal Le Soleil ne sera plus offerte en version papier dès le 18 mars prochain.



La nouvelle a été annoncée par voie de communiqué en fin d’après-midi mardi par le Groupe Capitales Médias.



On y précise que Le Soleil ne sera offert qu’en version numérique et sur le site web à partir du 18 mars prochain.

Plus de détails à venir.