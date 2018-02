Les applications mobiles, des catalogues virtuels de rencontres

Les applications mobiles de rencontre, comme Tinder et Badoo, sont plus populaires que jamais. Si l'expérience permet bel et bien à certains de trouver l'amour, elle peut être extrêmement difficile pour d'autres.

Jean-François Larouche, originaire de Saguenay, est célibataire depuis quatre ans. Il fait partie des nombreuses personnes qui ont tenté leur chance via les applications mobiles de rencontre, notamment Réseau Contact, Plenty of Fish et Elite Singles. À travers ces catalogues virtuels, son estime en a pris un coup.

«Tu commences une discussion puis, un moment donné, la personne va disparaître sans aucune raison. Tu te fais "flusher". Tu regardes ton profil et tu te demandes: qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Comment ça se fait que tu n'as pas beaucoup de réponses? Des fois, ce n'est pas évident pour le moral», confie M. Larouche.

Les applications mobiles peuvent être tantôt bénéfiques pour la confiance en soi, tantôt dévastatrices.

«Dans le contexte d'une application, sur laquelle on peut être rejeté ou accepté juste en faisant glisser l'écran d'un côté ou de l'autre, il peut y avoir une impression d'être consommé comme un objet de consommation, précise la psychologue, Linda Paquette. Quand on observe la correspondance entre les comportements inappropriés dans l'espace numérique, les gens se permettent plus de dureté dans les commentaires parce qu'ils se cachent derrière une forme d'anonymat.»

«J'ai un de mes amis qui s'est fait dire directement: toi, t'es pas assez grand. Je ne suis pas intéressée, raconte Jean-François Larouche. C'est un peu normal avec ce type de catalogues, mais on oublie l'essentiel qui est la personne derrière le clavier.»

Les attentes des utilisateurs envers ces plateformes sont peut-être trop grandes.

«Les sites de rencontre veulent nous vendre l'idée d'algorithmes qui nous permettent de trouver des correspondances, des similitudes sur certains traits et de trouver le match parfait. En fait, les études n'appuient pas ces affirmations-là», souligne Mme Paquette.

Malgré les expériences moins concluantes, les applications mobiles n'ont pas moins la cote pour autant. Bien des gens les perçoivent comme un incontournable pour rencontrer en 2018.