Les chiens et chats devront être enregistrés à Rimouski

La Ville de Rimouski adoptera prochainement un règlement forçant l'enregistrement des animaux de compagnie.

Cette nouvelle réglementation englobera tous les animaux domestiques, à l'exception des poules urbaines qui feront l'objet ultérieurement d'une autre réglementation.

Les chats et les chiens devront maintenant porter une médaille. Cette dernière sera offerte au coût de 35 $ pour les chiens non stérilisés, 25 $ pour les chiens stérilisés et les chats non stérilisés et 15 $ pour les chats stérilisés.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, a expliqué que le règlement a pour but de veiller au bien-être et à la sécurité des petits animaux.

La présidente du Club canin de Rimouski croit cependant qu'il faut aller encore plus loin en obligeant les propriétaires de chiens à obtenir un permis, qui serait attribué après avoir complété une formation spécifique.

Michèle Gauvin a tout de même dit être satisfaite des changements apportés, tant que les services qui y seront associés soient à la hauteur des attentes des propriétaires.

Reste maintenant à voir si les principaux concernés vont se conformer à cette nouvelle réglementation qui devrait entrer en vigueur à la fin du mois de mars.