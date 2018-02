Les infirmières québécoises, les moins bien payées au pays

Les infirmières du Québec sont les moins payées au Canada selon des données colligées par TVA Nouvelles.

Le taux horaire du salaire de départ est de 23,85$ au Québec contre 32,21$ en Ontario ou 36,86$ en Alberta.

Au salaire à l’échelon maximal, le taux horaire est de 35,50$ au Québec contre 45,31$ en Ontario ou 48,37$ en Alberta.

Ces comparatifs ont divisé les participants de La Joute qui ne s’entendent pas pour donner la même signification à ces chiffres.

Pour Luc Lavoie, le taux horaire bas au Québec s’explique par l’omniprésence du syndicalisme.

«Le syndicat des infirmières n’est pas blanc comme neige. Il y a une clause au cœur des conventions collectives des infirmières: le dogme de l’ancienneté et de la pensée syndicale québécoise», a-t-il dit.

«Alors après tant d’années, les infirmières québécoises peuvent dire qu’elles ne veulent plus faire des quarts de soir, de nuit et de week-end. Les jeunes qui ne sont pas payés très cher travaillent donc comme des folles avec du temps supplémentaire obligatoire pendant des années et des années.»

Cette explication a fait réagir la jouteuse Caroline St-Hilaire.

«C’est toujours une question syndicale! On peut-tu revenir à la base du salaire? Pourquoi vous me dites que le comparable est valable pour les médecins et pas pour les infirmières?», a-t-elle lancé.

«J’ai acheté que le gouvernement du Québec m’a dit qu’il fallait rattraper avec les médecins de l’Ontario. Je compare les tableaux des infirmières du Québec contre celles de l’Ontario. Je n’évalue que ça à la base, je ne suis sur la convention syndicale.»