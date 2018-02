«L’Inde c’est fantastique pour les costumes! Trudeau va triper au ''boutte''»

***Voyez ci-dessus l'intervention de Richard Martineau au Québec Matin***

Le premier ministre Justin Trudeau est en visite en Inde, où il a reçu un accueil plutôt froid la fin de semaine dernière.

Mais heureusement, il pourra se déguiser à sa guise, a soulevé Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

Lors son arrivée à New Delhi, le chef du gouvernement canadien a été accueilli par un ministre de second rang, tranchant avec l'accueil personnel et affectueux qu'a réservé le premier ministre Narendra Modi à plusieurs chefs d'État ces derniers mois.

Selon Richard Martineau, Justin Trudeau est un premier ministre de pacotille, qui absorbe la personnalité des autres.

«Justin aime tellement se déguiser, il va souper avec un Japonais, il se déguise en Japonais. Il va souper avec un Italien, il se déguise en gondolier de Venise», décrit le commentateur.

«L’Inde c’est fantastique pour les costumes! Il va triper au ''boutte'', se déguiser en fakir, en Mahārāja», note Richard Martineau.

AFP

Le premier ministre Trudeau, habillé en vêtements traditionnels indiens a toutefois été accueillis par de «vrais Indiens», des dignitaires qui eux portaient des vestons-cravates, dénonce le chroniqueur.

Pour Richard Martineau, le multiculturalisme mis de l’avant par le premier ministre libéral est un «multiculturalisme de pacotille, un peu condescendant».

«Imaginez un dignitaire indien qui en visite au Canada, s’habillerait avec un chapeau de poil et une chemise à carreaux pour nous dire qu’il adore notre culture... »

Mais peu importe, «ça va faire de très belles photos, ça va être extraordinaire pour les prochaines élections», se désole-t-il.