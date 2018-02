Line Ouellet quitte le MNBAQ

Après plus de 18 ans passés au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), dont sept comme directrice et conservatrice en chef, Line Ouellet quittera ses fonctions en mai prochain, laissant derrière elle un grand héritage culturel.

D’ici là, un processus de recrutement sera mis en place par le conseil d’administration.

Au cours de son mandat, Line Ouellet a mené de front le projet d’agrandissement avec le pavillon Pierre Lassonde, doublant ainsi la surface du musée en lui offrant un espace exceptionnel dédié à l’art contemporain.

Line Ouellet a aussi programmé des expositions historiques, dont «Mitchell/Riopelle. Un couple dans la démesure» ainsi qu’«Alberto Giacometti».

«Après sept ans à la tête du MNBAQ, je suis habitée par la fierté d’avoir conduit la réalisation d’une véritable œuvre d’art, le pavillon Pierre Lassonde, et je suis extrêmement reconnaissante envers l’équipe remarquable et engagée, ainsi qu’envers tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès. J’ai aussi la satisfaction d’avoir mis en valeur l’art à Québec, comme jamais cela n’avait été possible auparavant. C’est donc avec le sentiment d’avoir accompli mes objectifs que je termine mon mandat au Musée et que je m’ouvre à de nouveaux horizons», a fait savoir Line Ouellet dans un communiqué envoyé mardi matin.

Line Ouellet était entrée au MNBAQ en 1999 en tant que directrice des expositions.